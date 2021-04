Política Vanderlan reforça empenho por Meirelles na chapa de Caiado Senador quer que PSD indique ex-ministro para aliança; para democrata, nome não será indicação pessoal e tem de ter densidade eleitoral

Em entrevista ao POPULAR, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) reforçou seu compromisso em apoiar a reeleição do governador Ronaldo Caiado (DEM) em Goiás e disse que tem trabalhado para que o PSD componha chapa com o democrata. Ele ainda destacou que não há um compromisso de Caiado com ele para indicação de nomes na chapa majoritária, mas que se o seu partido aceitar a compo...