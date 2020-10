Política Vanderlan promete construir salas de aula e pagar data-base Em sabatina, promovida por O POPULAR e Todos pela Educação, Vanderlan Cardoso (PSD) diz que vai melhorar infraestrutura e valorizar os servidores

A construção de novas salas de aula nas escolas da rede municipal de Goiânia e o pagamento da data-base dos servidores da educação estão entre as promessas do candidato à Prefeitura Vanderlan Cardoso (PSD). O pessedista participou ontem da sabatina virtual Diálogos Educação Já Municípios, promovida pelo Todos pela Educação em parceria com o POPULAR. A entrevista foi ...