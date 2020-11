Política Vanderlan parte ao ataque contra equipe de Maguito Candidato à Prefeitura pelo PSD afirma que houve ‘fraude’ na divulgação do estado de saúde do adversário emedebista; em nota, Daniel Vilela diz que vai processar o pessedista

Em uma mudança de tom em sua campanha e com apenas duas semanas para convencer o eleitor, o senador e candidato a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSD), iniciou ontem uma série de críticas à campanha de seu adversário, Maguito Vilela (MDB), que terminou o primeiro turno com uma vantagem de 68.455 votos. O candidato emedebista está internado no Hospital Albert Einstein...