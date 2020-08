Política Vanderlan: ‘MDB e eu não temos compromisso para 2022’

Eleito senador na chapa emedebista em 2018, Vanderlan Cardoso (PSD) diz que não há compromisso entre ele e o MDB para 2022. “Nem do MDB comigo, nem meu com o MDB.” A fala feita ao POPULAR tem ligação direta com a aproximação dos emedebistas com o governador Ronaldo Caiado visando uma possível aliança para a candidatura de Maguito Vilela a prefeito de Goiânia.Isso porque uma alia...