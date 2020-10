Política Vanderlan e Maguito terão quase metade de programa Os dois candidatos somam cerca de 46% do tempo de propaganda no rádio e na TV, enquanto que outros nove postulantes dividem o restante; exibição começa na sexta-feira (9)

Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD), juntos, vão ocupar quase 46% do horário da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, reservado para candidatos a prefeito de Goiânia. As coligações de ambos que têm, cada uma, sete partidos, somam 4 minutos e 34 segundos em cada bloco de 10 minutos de programa. Os outros 9 candidatos com direito a tempo de rádi...