Política Vanderlan e Maguito estão empatados tecnicamente Numericamente à frente, senador tem 24,5%; com novo crescimento, emedebista vai a 21,5%

Com novo crescimento nas intenções de voto, o ex-governador Maguito Vilela (MDB) encosta no senador Vanderlan Cardoso (PSD) na disputa pela Prefeitura de Goiânia na terceira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, realizada nos dias 28 e 29 de outubro. De acordo com o levantamento, os dois estão empatados tecnicamente, com vantagem numérica para Vanderlan: 24,5% a 21,5%, ...