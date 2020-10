Política Vanderlan defende em áudio senador flagrado com dinheiro entre as nádegas, diz jornal Ex-vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, Chico Rodrigues foi afastado do cargo pelo ministro Luís Roberto Barroso, do STF, após ser flagrado com dinheiro entre as nádegas durante operação da PF

Depois de ser flagrado com dinheiro entre as nádegas na última quarta-feira (14), durante operação da Polícia Federal em Roraima, o senador e ex-vice-líder do governo Bolsonaro, Chico Rodrigues (DEM-RR), recebeu apoio de alguns parlamentares, que chegaram a criticar a ação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, de afastá-lo do cargo. Entre o...