O PSD definiu em reunião interna neste sábado (12) que o senador Vanderlan Cardoso será o candidato do partido para disputar a eleição para prefeito de Goiânia. A informação foi confirmada pelo presidente estadual, Vilmar Rocha.

A sigla havia definido o nome do deputado federal Francisco Jr. para concorrer à Prefeitura, mas o tema voltou a ser discutido após Vanderlan colocar seu nome à disposição no fim de agosto. O anúncio da aposentadoria de Iris Rezende (MDB) e resultados de pesquisas teriam motivado a decisão.

Segundo Vilmar, a articulação em torno de uma aliança do PSD com o DEM está em andamento e a decisão deve ser tomada até segunda-feira (14). O DEM é comandado em Goiás pelo governador Ronaldo Caiado. Ao POPULAR, Vanderlan disse que a conversa com o DEM está “bem adiantada”.

A possibilidade de o DEM fechar aliança com o MDB – que confirmou a pré-candidatura de Maguito Vilela – esteve em discussão, mas perdeu força na última semana.

A reportagem tentou contato com Francisco Jr., mas não houve retorno até a publicação.