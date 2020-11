Política Vanderlan Cardoso: Do sucesso nos negócios ao gosto pela política Acostumado a reviravoltas, Vanderlan Cardoso tenta escrever mais um capítulo de uma trajetória empresarial bem-sucedida também na vida pública

O senador Vanderlan Cardoso tem uma visão menos usual quando fala nas eleições que disputou, contando as que ganhou e as que perdeu. “Eu me considero vencedor em todas as eleições que participei. Se você notar, sempre fui um político independente, com ideias próprias e sem as rédeas desses grupos que sempre mandaram em Goiânia e em Goiás.” Disputando o segundo turno e...