“Vamos trazer o governo federal”

No quinto Mutirão em parceria com o governo estadual, o prefeito Iris Rezende (MDB) anunciou ontem a intenção de trazer também o governo federal para a frente de serviços na capital. Acompanhado do governador Ronaldo Caiado (DEM) e do líder do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na Câmara dos Deputados, Major Vítor Hugo (PSL-GO), o emedebista disse que o parlamentar “já estuda a po...