Política “Vamos tentar acordo para valorizar profissional de segurança na reforma”, diz Major Vitor Hugo Líder do governo na Câmara, o deputado ainda comentou atritos com Rodrigo Maia e inclusão de Estados e municípios no texto da reforma da Previdência

O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse na manhã desta sexta-feira, 5, em entrevista à rádio CBN, que o governo ainda tentará, no Plenário da Casa, algum acordo para "valorizar o profissional de segurança pública". A afirmação ocorre após o governo não conseguir emplacar regras mais brandas para policiais no texto d...