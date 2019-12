Política ‘Vamos militarizar todas as escolas da periferia da capital’ Pré-candidato a prefeito, deputado José Nelto (Podemos) afirma que pretende introduzir sistema de rodízio veicular; e diz esperar o apoio de Caiado a seu nome

Líder do Podemos na Câmara dos Deputados e pré-candidato a prefeito de Goiânia, o deputado federal José Nelto diz que faz parte de seus planos para a cidade “militarizar todas as escolas da periferia da capital”. A declaração foi dada ontem em entrevista ao programa Jackson Abrão Entrevista. “Vamos militarizar todas as escolas da periferia de Goiânia. Os pais querem ...