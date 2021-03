Política Valor do auxílio emergencial deve ser variável e cair para até R$ 150 O plano do governo e do Congresso prevê o repasse de quatro parcelas entre março e junho

O governo avalia criar faixas com valores distintos do auxílio emergencial a depender do perfil do beneficiário. A proposta prevê parcela padrão de R$ 250, mas o benefício mensal seria maior para mulheres chefes de família e menor para pessoas que se declararem sozinhas. No desenho em elaboração, beneficiários que atendam aos critérios e não tenham filhos ou dependentes...