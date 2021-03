Política Valor de emendas parlamentares sem carimbo mais que dobra em Goiás Recursos enviados a Estado e municípios goianos via transferências especiais por parlamentares cresceram 164% neste ano, em comparação a 2020, e somam R$ 77 milhões

Os parlamentares goianos aumentaram em 164,6%, em comparação com 2020, os repasses de recursos destinados a Estado e municípios sem a necessidade de fiscalização prévia. Serão mais de R$ 77 milhões que poderão ser usados pelos gestores para qualquer finalidade, à exceção do pagamento da folha de servidores e do serviço da dívida. Trata-se da chamada transferência especial ...