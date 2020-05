Política Valeixo, Saadi e Ramagem depõem nesta segunda (11) sobre acusações de Moro contra Bolsonaro Ex-diretor geral da Polícia Federal e pivô da crise que levou à renúncia do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Maurício Leite Valeixo será ouvido de manhã; ex-superintendente da PF no Rio Ricardo Saadi e preferido do presidente para assumir comando da corporação Alexandre Ramagem prestarão depoimento às 15h

O ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, presta depoimento às 10h desta segunda, 11, na sede da corporação em Curitiba no âmbito do inquérito sobre suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na corporação. Os investigadores também vão ouvir nesta segunda o delegado Ricardo Saadi e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência A...