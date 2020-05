Política 'Vai ter mais', diz Bolsonaro sobre ação da PF no Rio Na saída do Alvorada, presidente não comentou a ação desta quarta-feira, que mira aliados seu

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 27, em frente ao Palácio da Alvorada, que haverá mais operações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas que não se trata de "informação privilegiada". Ontem, a corporação cumpriu mandado de buscas e apreensão no Palácio das Laranjeira, residência oficial do governador Wilson Witzel (PSC), e outros endereços l...