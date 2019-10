Política 'Vai pra casa, vagabundo! Vai comer mortadela com a sua mãe', diz Doria para manifestantes Na semana anterior, o governador foi vaiado em evento da Polícia Militar

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), discutiu com manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro durante evento em Taubaté (SP) nessa terça-feira (15). Doria foi vaiado e chamado de “Pinóquio”. O tucano retrucou e disse: “Vai pra casa, vagabundo! Vai comer sua mortadela com a sua mãe, seu sem vergonha”. Os manifestantes estavam com uma caixa de som...