Política Vai e vem de Rogério Cruz sobre atividade religiosa em decreto gera desconforto Prefeito vetou projeto aprovado que torna a atividade religiosa essencial na capital, mas apresentou outro sobre o mesmo tema; justificativa foi de que texto era inconstitucional

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), que é pastor licenciado da Igreja Universal, vetou ontem o projeto de lei, do vereador Gian Said (MDB), que tornava as atividades religiosas essenciais na capital durante a pandemia da Covid-19. Entretanto, logo em seguida, o chefe do Executivo apresentou uma proposta de mesmo teor, com pequenas alterações. Apesar de a Câm...