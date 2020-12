Política Vacina não obrigatória: Projeto deve ser vetado após decisão do STF

Com a votação do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou a vacinação obrigatória no País contra a Covid-19, o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás, que desobriga a imunização, passa a se tornar inconstitucional. É o que explica o advogado constitucionalista Clodoaldo Moreira. Segundo ele, se a matéria fosse apresentada hoje na Casa Leg...