Política Vaccari entra na fila de Lula, Duque e Dirceu e apresenta pedido de soltura Detido em regime semiaberto 'harmonizado' com tornozeleira, a defesa do ex-tesoureiro do PT alega que ‘não há outra fundamentação’ para mantê-lo detido

O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, preso na Operação Lava Jato desde abril de 2015, entrou na mesma fila do ex-presidente Lula e pediu liberdade nesta sexta-feira (8) após decisão do Supremo Tribunal Federal sobre prisão em segunda instância. Na quinta (7), a Corte entendeu que somente pode ser preso quem teve todos os recursos analisados, o...