Política Vídeo mostra suposto grupo integralista assumindo autoria de ataque à sede do Porta dos Fundos Gravação mostra imagens do atentado e leitura de um manifesto por pessoas mascaradas que se autodenomina Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira

Vídeo que viralizou nas redes sociais mostra supostos integrantes do grupo que se autodenomina Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira e que assumiu a autoria do atentado contra a sede da produtora do canal Porta dos Fundos, na terça-feira (24). Na gravação, pessoas mascaradas leem um manifesto enquanto transmitem image...