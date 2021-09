Política Vídeo mostra recapeamento feito pela União, não obra do governo baiano para atrapalhar Bolsonaro Um vídeo em que dois homens trafegam por uma rodovia federal que corta a Bahia viralizou nas redes na última semana

É falso que o governo da Bahia esteja “estragando” o serviço feito pelo Exército na BR-242, em Baianópolis, na Bahia. Vídeo publicado no TikTok mostra trabalho de manutenção, sob responsabilidade do governo federal. Conteúdo verificado: Vídeo publicado no TikTok mostra uma estrada na Bahia com homens trabalhando e frisos no asfalto, enquanto duas pessoas que faz...