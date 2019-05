Política Uso de chapéu no plenário da Alego é aprovado por deputados A proibição do chapéu foi estabelecida na última sessão de 2018 da Casa, quando também ficou barrado a utilização de bonés e gorros no plenário

Foi aprovado na última terça-feira (30), na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), o processo que permite a utilização de chapéu no Plenário da Casa. O assunto virou polêmica depois que o deputado Amauri Ribeiro (PRP) tomou posse com o acessório, com as justificativas de representar o produtor rural e sensibilidade à luz. O projeto, de autoria de Lucas Calil (...