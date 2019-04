Política Uso da base de Alcântara por EUA não fere leis, afirma ministro O Brasil e Estados Unidos assinaram durante viagem do presidente Jair Bolsonaro o acordo para uso da base militar

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse na manhã desta quarta-feira, 10, que o acordo com os Estados Unidos para utilização da base de Alcântara, no Maranhão, "não passa por cima de nenhuma lei brasileira". O Brasil e Estados Unidos assinaram durante viagem do presidente Jair Bolsonaro Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) que permite o uso da ba...