Política União libera R$ 11,7 bi do pré-sal para Estados e municípios Cidades goianas vão dividir R$ 197,1 milhões; Estado receberá R$ 185 milhões, menos que o déficit mensal da Previdência

O Ministério da Economia informou ontem que o governo federal fez a transferência de R$ 11,73 bilhões da cessão onerosa para Estados, Distrito Federal e municípios. Os critérios de distribuição dos recursos do megaleilão do petróleo para as contas dos entes federados foram estabelecidos pela Lei 13.885, sancionada em outubro deste ano. Matéria veiculada pelo jornal O P...