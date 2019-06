Política União diminui ritmo de convênios com Estados e municípios Entre janeiro e maio deste ano foram R$ 3,7 bi em contratos contra R$ 5,8 bi em 2017; lei eleitoral gerou concentração de recursos em 2018

Apesar do discurso descentralizador sintetizado no slogan “Mais Brasil e menos Brasília”, o governo Jair Bolsonaro assinou neste início de mandato um volume de convênios com Estados, municípios e entidades menor do que os seus antecessores. Segundos dados do Portal da Transparência, foram R$ 3,7 bilhões em contratos publicados entre janeiro e maio deste ano, ante R$ 5,...