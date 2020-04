Política ‘Uma coisa é admirar uma pessoa e a outra é conviver com ela’, diz Bolsonaro sobre Moro Pronunciamento do presidente ocorre após o pedido de Sergio Moro de demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública

O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional na tarde desta sexta-feira (24) após o pedido de Sergio Moro de demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Bolsonaro afirmou logo no começo do discurso que “sabia que não seria fácil” e complementou: “uma coisa é admirar uma pessoa e a outra é conviver com ela. Hoje v...