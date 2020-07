Política Um dos fundadores do PT, José Mentor morre aos 71 anos, vítima de Covid-19 O ex-congressista foi deputado estadual constituinte em 1989

José Mentor, um dos fundadores do PT e ex-deputado federal, morreu na madrugada deste sábado (25) vítima de Covid-19. Mentor foi internado na UTI do Hospital 9 de Julho, em São Paulo, em 12 de julho. Não haverá velório por causa da epidemia de Covid-19. O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva lamentou a morte do colega pelo Twitter. A sigla adiou uma palestr...