Política Um dia após saída de Moro, Bolsonaro se reúne com aliado cotado para a vaga do ministro Segundo deputado Otoni de Paula, é provável que o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, assuma a pasta da Justiça

Um dia depois da demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro se reúne na manhã deste sábado, 25, no Palácio da Alvorada, com aliados. Entre eles o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, um dos cotados para o cargo. Segundo o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), que esteve com o ...