Política Um ano depois de filiação, Joaquim Barbosa se reaproxima do PSB Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal faz oposição a Jair Bolsonaro

Um ano depois de assinar sua filiação ao PSB para disputar o Palácio do Planalto, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa se reaproximou do partido. Em reunião com o presidente da legenda, Carlos Siqueira, na semana passada, ficou combinado que o magistrado vai integrar um conselho de relações internacionais que vai formular o discurso da legenda n...