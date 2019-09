Política Um ano após facada, Bolsonaro será submetido a cirurgia de correção de hérnia incisional Presidente já foi submetido a três procedimentos cirúrgicos desde que foi esfaqueado

O presidente Jair Bolsonaro será submetido a uma nova cirurgia para corrigir uma hérnia incisional que surgiu no local onde ele foi atingido por uma facada, há quase um ano. O médico da Presidência da República, Ricardo Peixoto Camarinha diz, em nota distribuída pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, que a hérnia surgiu "em decorrência das intervenções cirúrg...