Política UFG prevê colapso na saúde e governo de Goiás adota isolamento intermitente Governador Ronaldo Caiado (DEM) reedita decreto de março, com fechamento de atividades não essenciais no Estado, por 14 dias; adesão por municípios será decisão dos prefeitos

Atualizada às 23:50 desta segunda-feira (29) Diante de previsão de colapso no sistema de saúde em Goiás em duas semanas, feita pela Universidade Federal de Goiás (UFG), o governador Ronaldo Caiado (DEM) reeditou o decreto de março, com fechamento de atividades não essenciais no Estado, por 14 dias, a partir de hoje. A intenção é criar o isolamento intermitente, a...