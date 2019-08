Política Twitter usa tecnologia para identificar fake news Entre janeiro e março deste ano 100 mil contas foram suspensas por terem criado novos perfis depois de uma suspensão imposta pela política de regras da plataforma

O Twitter está no centro do debate político atual. Um mapeamento publicado pelo Twiplomacy, que faz estudos globais sobre uso e alcance das redes sociais, em julho do ano passado, mostrou que 97% dos governos de Estados membros da ONU utilizam a plataforma para se comunicar com seus cidadãos. O presidente Jair Bolsonaro e muitos de seus ministros diariamente postam c...