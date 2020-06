Política TVs católicas oferecem “mídia positiva” a Bolsonaro em troca de mais verbas O encontro virtual foi intermediado pelo líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO) e contou com a presença do deputado Francisco Jr. (PSD-GO), que pediu que Bolsonaro promova, mensalmente, um café da manhã de conversa e oração com eles

A queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro tem atraído propostas de alianças em troca de recursos públicos. Uma das mais tentadoras partiu de padres e leigos conservadores que controlam boa parte do sistema de emissoras católicas de rádio e TV. Ligados à ala opositora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) dentro da Igreja, eles prometeram "mídia p...