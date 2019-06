Política “Tudo passa pela viabilidade política”, diz secretária de Economia Cristiane Schmidt diz que Estado aposta no diálogo com setor produtivo e outros Poderes para conseguir entrar no Plano de Equilíbrio Fiscal

“Quase todas as medidas são possíveis, mas tudo passa pela viabilidade política. Escolheremos os três que forem politicamente mais viáveis”. É o que diz a secretária de Economia, Cristiane Schmidt sobre os três itens, entre oito, que o Estado precisará escolher para entrar no Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF) do governo federal. Em entrevista ao POPULAR, ela fala sobre os qu...