Política TST elege ministra Maria Cristina Peduzzi 1ª mulher presidente da Corte Desde 2001 no Tribunal Superior do Trabalho, a magistrada pondera que 'os desafios institucionais são enormes, principalmente diante de um contexto de uma longa recuperação econômica e de reflexão sobre as bases fundantes das relações de trabalho no país'; também foram eleitos nesta segunda, 9, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno o vice Vieira de Mello e o corregedor-geral Aloysio Corrêa da Veiga

Em sessão extraordinária do Tribunal Pleno realizada nesta segunda, 9, o Tribunal Superior do Trabalho elegeu a ministra Maria Cristina Peduzzi para presidir a Corte e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho no biênio 2020-2022. O vice-presidente será o ministro Vieira de Mello, e o novo corregedor-geral o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. A ministra será a primeira m...