Política TSE terá cópia de inquérito das fake news Provas que tramitam no Supremo podem ser compartilhadas, mas não dados da CPMI, diz Procuradoria Geral Eleitoral

A Procuradoria-Geral Eleitoral encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral parecer favorável ao compartilhamento de provas do inquérito das fake news, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, com ações que buscam a cassação da chapa presidencial de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. O pedido foi feito pela coligação do Partido dos Trabalhadores.A Procuradoria, no entanto, foi cont...