Política TSE rejeita cassar mandato de Alcolumbre

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou ontem um recurso do Ministério Público Eleitoral que pedia a cassação do mandato do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que era presidente da Casa até semana passada e deu lugar no posto a seu aliado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).Prevaleceu o voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele afirmou que o Ministério Público comprovou...