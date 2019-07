Política TSE propõe voto distrital para vereador já para eleições de 2020 Sistema separaria os municípios por distritos e valeria apenas para cidades com mais de 200 mil habitantes

Um grupo de trabalho coordenado pelo vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, propõe mudar radicalmente a forma de eleger vereadores no ano que vem. Em documento entregue no mês passado para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o tribunal defende adotar, já em 2020, o sistema distrital misto em cidades com mais de 2...