TSE mantém decisão e Marconi terá que pagar R$ 5 mil por propaganda eleitoral irregular

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve nesta terça-feira (7), a multa de R$ 5 mil ao ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB), por propaganda eleitoral com efeito de outdoor nas eleições de 2018. O TSE referendou decisão monocrática do relator, ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, que havia negado seguimento a recurso do ex-...