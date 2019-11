Política TSE manda WhatsApp informar se linhas de empresas investigadas fizeram disparos em massa Og Fernandes, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, quer saber se números telefônicos de empresas e sócios investigados pela Corte realizaram automatização no envio de mensagens durante as eleições de 2018

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Og Fernandes determinou ao WhatsApp que informe se um conjunto de números de empresas e sócios investigados pela justiça eleitoral realizou algum tipo de automatização no envio de mensagens durante as eleições de 2018. A rede social deverá informar ainda se realizou alguma medida para bloquear ou banir as li...