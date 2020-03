Política TSE indefere pedido de afastamento de Eurípedes Júnior do Pros e remete caso à Justiça Comum O presidente da sigla é alvo de processo em que é acusado de lavagem de dinheiro e desvios e grupo contrário a ele dentro do partido tenta destituí-lo do posto

O ministro Luís Roberto Barroso, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), indeferiu nesta quinta-feira (5) o pedido, ajuizado por Marcus Vinícius de Holanda, de afastamento do goiano Eurípedes Júnior da presidência do Pros e remeteu o caso para a Justiça Comum, onde já tramita um processo nesse sentido. “A petição inicial deve ser in...