Política TSE forma maioria pela cassação do deputado estadual Vinícius Cirqueira Quatro ministros do TSE já se manifestaram contra o recurso apresentado pelo deputado e três ainda não votaram

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria a favor da cassação do mandato do deputado estadual Vinícius Cirqueira (PROS), em julgamento no plenário virtual que começou na sexta-feira (13) e termina nesta quinta-feira (19), às 23h59. Quatro ministros do TSE já se manifestaram contra o recurso apresentado pelo deputado. Três ainda não votaram. O parlamentar...