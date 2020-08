Política TSE forma maioria para criar cota do fundo eleitoral para candidaturas de negros A ideia é que as siglas usem um montante financeiro equivalente à quantidade de concorrentes negros no pleito municipal anterior

Com os votos dos ministros Og Fernandes e Luís Felipe Salomão, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria nesta terça-feira (25) para obrigar os partidos a destinarem recursos do fundo eleitoral de maneira proporcional à quantidade de candidatos negros e brancos. “Negar à população negra iguais condições aos recursos do fundo partidário e ao direito de ant...