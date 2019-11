Política TSE deve analisar na próxima semana uso de assinaturas digitais para criar partidos A discussão traz reflexos na ofensiva do presidente Jair Bolsonaro para garantir que a sua nova sigla, o "Aliança pelo Brasil"

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve analisar na próxima semana a possibilidade de coleta de assinaturas digitais para a criação de partidos, em uma discussão que traz reflexos na ofensiva do presidente Jair Bolsonaro para garantir que a sua nova sigla, o Aliança pelo Brasil, saia do papel. Segundo o Estado apurou, o...