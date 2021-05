Política TSE defende urnas eletrônicas após insistência de Bolsonaro em pedir voto impresso em 2022 O ministro Barroso afirmou que o Brasil vive uma crise financeira sem precedentes e registra recordes de mortes devido à Covid-19 e que essa não deveria ser a preocupação prioritária de qualquer governante neste momento

Em meio à insistência do presidente Jair Bolsonaro em defender o voto impresso nas eleições de 2022 e em acusar de fraude o atual sistema de votação, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) lançou uma campanha para exaltar a “segurança, transparência e auditabilidade” da urna eletrônica.O chefe do Executivo tem afirmado com frequência que não confia nas urnas e, nesta ...