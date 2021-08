Política TSE confirma cassação do deputado Vinícius Cirqueira Todos os ministros acompanharam voto do relator Alexandre de Moraes, que negou recurso em julgamento pelo plenário virtual; defesa diz que vai recorrer

Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votaram pela cassação do deputado estadual Vinícius Cirqueira (PROS), em julgamento no plenário virtual que começou na sexta-feira (13) e terminou ontem, às 23h59. O parlamentar foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de captação e gasto ilícito de recursos durante a campanha de 2018. Em jan...