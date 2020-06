Política TSE autoriza convenção partidária virtual

- O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou ontem os partidos a realizarem as convenções partidárias para as eleições municipais de 2020 de forma virtual em razão da pandemia do novo coronavírus.Por unanimidade, os ministros decidiram que os partidos têm autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem necessárias para as convenções que escolherão ...