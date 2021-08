Política TSE abre inquérito sobre acusações de fraudes nas urnas Após Bolsonaro ameaçar eleições, ministros aprovam apuração e o envio de notícia crime ao STF para investigar o chefe do Executivo em inquérito da fake news

Na ação mais contundente contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desde que ele começou a ameaçar as eleições de 2022 e criticar a urna eletrônica, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aprovou nesta segunda-feira (2) a abertura de um inquérito e o envio de uma notícia-crime ao STF (Supremo Tribunal Federal) para que chefe do Executivo seja investigado no inquérito da...