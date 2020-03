Política Trump e Bolsonaro se encontrarão no sábado (7) em resort na Flórida Presidentes já se encontraram outras três vezes no último ano: na Casa Branca, na reunião do G-20 e na Assembleia Geral da ONU

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta sexta-feira (6) ao falar com jornalistas na Casa Branca que receberá o presidente Jair Bolsonaro em um jantar em Mar-a-Lago, resort no sul da Flórida. O encontro deve acontecer no sábado (7) à noite, segundo fontes. Os dois já se encontraram outras três vezes no último ano: em março na Casa Branca, em jul...